POL-DADI: DA-Ost: ALkoholisiert Auto auf Dach gelegt

Darmstadt (ots)

Am Donnerstag (12.02.) gegen 00:30 Uhr, kam es auf dem Spessartring in Höhe eines Biergartens zu einem Verkehrsunfall. Nach erstem Kenntnisstand kam ein schwarzer Nissan Almera nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Verkehrsschild und landete schließlich auf dem Dach. Der 21-jährige Autofahrer und seine 18-jährige Beifahrerin aus Höchst kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Einen gültigen Führerschein konnte der stark alkoholisierte Fahrer nicht vorlegen.

Es werden nun Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, sowie des Fahrens unter Alkoholeinfluss eingeleitet. Der Spessartring war für die Dauer der Bergungsarbeiten bis 03:10 Uhr gesperrt.

