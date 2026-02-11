PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Zeugen gesucht nach Verkehrsunfallflucht

Groß-Umstadt (ots)

Am Mittwoch (11.02) kam es in der Dresdener Straße zu einer Verkehrsunfallflucht, bei dem ein parkendes Fahrzeug beschädigt wurde.

Gegen 07:45 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen silbernen VW Polo, der in der Dresdener Straße am Fahrbahnrand abgestellt war. Etwa 1.000 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeugs kosten, das auf der Fahrerseite beschädigt wurde. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Dieburg unter der Telefonnummer 06071/96560 zu melden.

Berichterstatter: PK Dümig

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg
Polizeistation Dieburg
Groß-Umstädter-Straße 82
64807 Dieburg
POK Karn
Telefon: 06071 / 9656-0
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

