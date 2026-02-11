Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Neckarsteinach: Einbruch in Lebensmittelmarkt/Zigaretten erbeutet

Neckarsteinach (ots)

Auf Zigaretten hatten es Kriminelle in der Nacht zum Mittwoch (11.02.), vermutlich gegen 1.45 Uhr, bei einem Einbruch in einen Lebensmittelmarkt in der Industriestraße abgesehen. Die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam Zugang in den Markt und entwendeten anschließend Zigaretten. Mit ihrer Beute flüchteten die ungebetenen Besucher vom Tatort.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060.

