POL-DA: Neckarsteinach: Einbruch in Lebensmittelmarkt/Zigaretten erbeutet

Neckarsteinach (ots)

Auf Zigaretten hatten es Kriminelle in der Nacht zum Mittwoch (11.02.), vermutlich gegen 1.45 Uhr, bei einem Einbruch in einen Lebensmittelmarkt in der Industriestraße abgesehen. Die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam Zugang in den Markt und entwendeten anschließend Zigaretten. Mit ihrer Beute flüchteten die ungebetenen Besucher vom Tatort.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

