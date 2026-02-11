PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf-Gundernhausen: Einbruch in Mehrfamilienhaus
Wer hat etwas gesehen?

Roßdorf (ots)

Nachdem bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Eichendorffstraße einbrachen, sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Kriminellen zwischen Sonntag (8.2) und Dienstag (10.2.), 12 Uhr, zunächst Zugang in das Mehrfamilienhaus und im Anschluss in eine Wohnung. Die Einbrecher durchwühlten die Räumlichkeiten und erbeuteten unter anderem einen Bildschirm und Modeschmuck. Letztlich flüchteten sie unerkannt in unbekannte Richtung.

Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

