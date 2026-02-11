Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf-Gundernhausen: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Wer hat etwas gesehen?

Roßdorf (ots)

Nachdem bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Eichendorffstraße einbrachen, sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Kriminellen zwischen Sonntag (8.2) und Dienstag (10.2.), 12 Uhr, zunächst Zugang in das Mehrfamilienhaus und im Anschluss in eine Wohnung. Die Einbrecher durchwühlten die Räumlichkeiten und erbeuteten unter anderem einen Bildschirm und Modeschmuck. Letztlich flüchteten sie unerkannt in unbekannte Richtung.

Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell