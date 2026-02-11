PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DA: Groß-Gerau: Zeugen nach Einbruch in Wohnhaus gesucht

Groß-Gerau (ots)

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus hat die Rüsselsheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen drangen am Dienstag (10.02.), in der Zeit zwischen 14.30 und 16.00 Uhr, bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Waldstraße ein und durchsuchten es nach Wertgegenständen. Sie erbeuteten Geld sowie Schmuck und suchten anschließend das Weite.

Die Rüsselsheimer Kripo (Kommissariat 21/22) ermittelt und nimmt Hinweise von Zeugen, die in diesem Fall verdächtige Beobachtungen gemacht haben, unter der Rufnummer 06142/6960 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

