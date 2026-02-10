PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Ramstadt: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Ober-Ramstadt (ots)

Am Dienstagvormittag (10.2.) gegen 10.45 Uhr kam es in der Leuschnerstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Ein bislang noch unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr die Leuschnerstraße in Fahrtrichtung Darmstädter Straße. Auf Höhe einer dortigen Bank streife der Wagenlenker einen geparkten schwarzen Hyundai und verursachte dabei einen erheblichen Sachschaden. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Wie hoch der genaue Sachschaden ist bedarf weiterer Ermittlungen.

Zeugen, welche den Unfall womöglich beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise zum Geschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Ober-Ramstadt unter der Telefonnummer 06154 / 6330-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

