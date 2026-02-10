PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Unfallflucht in der Wilhelm-Leuschner-Straße
Flughafenstraße - Zeugen gesucht

Griesheim (ots)

Am Dienstag (10.02.), gegen 9 Uhr kam es an der Kreuzung Wilhelm-Leuschner Straße / Flughafenstraße / Rheinstraße zu einem Unfall zweier entgegenkommender Fahrzeuge mit anschließender Unfallflucht. Der Fahrer eines weißen Audi befuhr die Wilhelm-Leuschner Straße von Griesheim kommend in Richtung Darmstadt. Er befuhr den rechten der beiden Fahrstreifen. Kurz vor der Kreuzung Wilhelm Leuschner Straße / Flughafenstraße kam der unfallverursachende Fahrer eines blauen Mercedes auf die Fahrspur des Audis und stieß mit diesem zusammen. Nach einem kurzen Gespräch fuhr der Fahrer des Mercedes von der Unfallstelle weg, ohne die erforderlichen Daten zu hinterlassen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Bislang konnte noch nicht geklärt werden, aus welcher Richtung der Mercedes gekommen war.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Griesheim unter der Telefonnummer: 06155 / 8385-0 zu melden.

Berichterstatterin: PHK'in Piotter

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg
Polizeistation Dieburg
Groß-Umstädter-Straße 82
64807 Dieburg
POK Karn
Telefon: 06071 / 9656-0
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

