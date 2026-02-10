Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern: Verdacht des bewaffneten Handels mit Cannabis

vorläufige Festnahme eines 21-Jährigen

Groß-Zimmern (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidium Südhessen

Nach einer Verkehrskontrolle und einem Fund von rund 700 Gramm Marihuana am Sonntag (8.2.), nahm eine Streife der Polizeistation Dieburg einen 21-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest.

Gegen 13:15 Uhr geriet der 21-Jährige im Rahmen von Geschwindigkeitsmessungen in der Westendstraße ins Visier der Beamten. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle entdeckten die Polizeibeamten zwei große Tüten mit rund 700 Gramm Marihuana im Fahrzeug und nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest. Zudem stellten die Polizisten eine Schreckschusswaffe im Auto fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde bei dem Beschuldigten eine Blutentnahme durchgeführt. In seiner Wohnung stellten die Beamten zudem weiteres Marihuana und weitere Beweismittel sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige entlassen. Gegen ihn wird nunmehr ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des bewaffneten Handels mit Cannabis geführt.

Hinweis an die Medienvertreter: Die Pressehoheit liegt bei der Staatsanwaltschaft Darmstadt. Weitere Auskünfte erteilt ausschließlich die dortige Pressestelle.

