POL-DA: Wald-Michelbach: Einbruch in Schule/Polizei sucht Zeugen
Wald-Michelbach (ots)
Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zum Dienstag (10.02.) auf bislang nicht bekannte Weise Zutritt in eine Schule in der Forsthausstraße. Nachdem die ungebetenen Besucher ins Innere gelangten, brachen sie dort eine Tür auf und entwendeten nach derzeitigem Ermittlungsstand Geld aus einer Kassette in einer Schreibtischschublade.
Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Polizeistation Wald-Michelbach unter der Rufnummer 06207/9405-0 Kontakt aufzunehmen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell