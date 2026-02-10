Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wald-Michelbach: Einbruch in Schule/Polizei sucht Zeugen

Wald-Michelbach (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zum Dienstag (10.02.) auf bislang nicht bekannte Weise Zutritt in eine Schule in der Forsthausstraße. Nachdem die ungebetenen Besucher ins Innere gelangten, brachen sie dort eine Tür auf und entwendeten nach derzeitigem Ermittlungsstand Geld aus einer Kassette in einer Schreibtischschublade.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Polizeistation Wald-Michelbach unter der Rufnummer 06207/9405-0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell