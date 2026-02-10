PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Widerstand geleistet und zwei Stadtpolizisten verletzt
Festnahme eines 40-Jährigen

Darmstadt (ots)

Ein 40-jähriger Tatverdächtiger leistete im Rahmen seiner Festnahme erheblichen Widerstand und verletzte zwei Bedienstete der Stadtpolizei.

Am Montagabend (9.2.) gegen 19 Uhr wurden Beamte des 1. Polizeireviers zu einem Einsatz auf dem Kopernikusplatz hinzugezogen. Nach ersten Ermittlungen sollen im Vorfeld Stadtpolizisten den 40- Jährigen beim Urinieren gegen eine Wand festgestellt und anschließend einer Kontrolle unterzogen haben. Der Mann erhielt einen Platzverweis und reagierte darauf zunehmend aggressiv. Bei der darauffolgenden Festnahme leistete er erheblichen Widerstand und verletzte die beiden Stadtpolizisten leicht.

Die Streife des 1. Reviers brachte den Tatverdächtigen nach seiner Festnahme in das Gewahrsam des Polizeipräsidium Südhessen und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Widerstands und tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte und gleichstehende Personen ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

