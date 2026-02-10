PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung an PKW

Vogelsbergkreis (ots)

Schlitz. Am Montag (09.02.), in der Zeit von 9 Uhr bis 13.20 Uhr, machten sich Unbekannte an einem auf einem Parkplatz in der Otto-Zinßer-Straße geparkten grauen Ford Focus zu schaffen. Nach derzeitigen Erkenntnissen beschädigten sie dabei das Ventil des vorderen linken Reifens. Angaben zum entstandenen Sachschaden liegen derzeit noch nicht vor. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen

