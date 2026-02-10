PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Birkenau: Unfallflucht in Reisen

Birkenau (ots)

Am Sonntagmorgen, 08.02.26 um 02.45 Uhr, wurde von einem aufmerksamen Verkehrsteilnehmer eine Unfallflucht in Birkenau OT Reisen in der Str. am Berg Nr. 27 festgestellt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hatte in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Stromkasten und den dahinter stehenden Holzzaun beschädigt. Der Unfallverursacher hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt und hinterließ einen Gesamtschaden von ca. 3000 - 4000 EUR. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizeistation in Heppenheim rund um die Uhr unter der Tel. 06252 7060 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Bergstraße
Polizeistation Lampertheim-Viernheim
Florianstraße 2
68623 Lampertheim

Telefon: 06206 / 9440-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

