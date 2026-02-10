Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Rimbach - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Rimbach (ots)

Am Dienstag (10.02.)wurde zwischen 12:00 und 15:30 Uhr in Rimbach-Zotzenbach in Höhe des Anwesens Bahnhofstr. 19 ein dort geparkter silberner PKW Citroen C 5 beschädigt.

Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Am geparkten PKW entstand ein Schaden von ca. 2000 EUR.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Heppenheim rund um die Uhr unter der Tel. 06252 7060 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell