Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Bürocontainer im Visier Krimineller
Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Zwischen Montagmorgen (9.2.), 6.30 Uhr, und Dienstagmorgen (10.2.), 5.45 Uhr, nahmen bislang unbekannte Täter einen Bürocontainer in der Schlossgartenstraße ins Visier. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangten die Kriminellen auf gewaltsame Art und Weise durch eine Tür in den Container. Im Innern durchsuchten sie den Raum nach Wertgegenständen und erbeuteten unter anderem einen Laptop. Anschließend suchten sie in unbekannte Richtung das Weite. Sie hinterließen nach erster Schätzung einen Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kripo in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
