Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Bürocontainer im Visier Krimineller

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Zwischen Montagmorgen (9.2.), 6.30 Uhr, und Dienstagmorgen (10.2.), 5.45 Uhr, nahmen bislang unbekannte Täter einen Bürocontainer in der Schlossgartenstraße ins Visier. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangten die Kriminellen auf gewaltsame Art und Weise durch eine Tür in den Container. Im Innern durchsuchten sie den Raum nach Wertgegenständen und erbeuteten unter anderem einen Laptop. Anschließend suchten sie in unbekannte Richtung das Weite. Sie hinterließen nach erster Schätzung einen Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kripo in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell