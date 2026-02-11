Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Papierspender angezündet

Kriminalpolizei ermittelt nach Brand in Schule

Babenhausen (ots)

Der Brand auf dem Gelände einer Schule in der Bürgermeister-Willand-Straße hat am frühen Mittwochmorgen (11.2.) die Feuerwehr, den Rettungsdienst sowie die Polizei auf den Plan gerufen.

Gegen 8 Uhr informierte ein Zeuge die Rettungsleitstelle über den Brand. Die sofort hinzugezogene Feuerwehr lokalisierte zügig das Feuer innerhalb eines Gebäudes der Schule und verhinderte durch schnelles Löschen ein Ausbreiten. Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand wurden in zwei Toilettenräumen insgesamt zwei Papierspender angezündet und gerieten in Brand. Aufgrund der bisherigen Ermittlungen gehen die Ermittlerinnen und Ermittler von einer Sachbeschädigung durch Feuer aus. Über 20 Personen klagten über Atembeschwerden, weshalb sie durch den vor Ort befindlichen Rettungsdienst untersucht wurden. Aktuellen Erkenntnissen zufolge wurden fünf Personen für weitere Untersuchungen vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Wie hoch der genaue Sachschaden ist bedarf weiterer Ermittlungen. Die Einsatzmaßnahmen dauern derzeit noch an.

