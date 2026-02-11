PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Papierspender angezündet
Kriminalpolizei ermittelt nach Brand in Schule

Babenhausen (ots)

Der Brand auf dem Gelände einer Schule in der Bürgermeister-Willand-Straße hat am frühen Mittwochmorgen (11.2.) die Feuerwehr, den Rettungsdienst sowie die Polizei auf den Plan gerufen.

Gegen 8 Uhr informierte ein Zeuge die Rettungsleitstelle über den Brand. Die sofort hinzugezogene Feuerwehr lokalisierte zügig das Feuer innerhalb eines Gebäudes der Schule und verhinderte durch schnelles Löschen ein Ausbreiten. Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand wurden in zwei Toilettenräumen insgesamt zwei Papierspender angezündet und gerieten in Brand. Aufgrund der bisherigen Ermittlungen gehen die Ermittlerinnen und Ermittler von einer Sachbeschädigung durch Feuer aus. Über 20 Personen klagten über Atembeschwerden, weshalb sie durch den vor Ort befindlichen Rettungsdienst untersucht wurden. Aktuellen Erkenntnissen zufolge wurden fünf Personen für weitere Untersuchungen vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Wie hoch der genaue Sachschaden ist bedarf weiterer Ermittlungen. Die Einsatzmaßnahmen dauern derzeit noch an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 11.02.2026 – 09:10

    POL-DA: Roßdorf-Gundernhausen: Einbruch in Mehrfamilienhaus / Wer hat etwas gesehen?

    Roßdorf (ots) - Nachdem bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Eichendorffstraße einbrachen, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Aktuellen Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Kriminellen zwischen Sonntag (8.2) und Dienstag (10.2.), 12 Uhr, zunächst Zugang in das Mehrfamilienhaus und im Anschluss in eine Wohnung. Die ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 09:02

    POL-DA: Darmstadt: Bürocontainer im Visier Krimineller / Zeugen gesucht

    Darmstadt (ots) - Zwischen Montagmorgen (9.2.), 6.30 Uhr, und Dienstagmorgen (10.2.), 5.45 Uhr, nahmen bislang unbekannte Täter einen Bürocontainer in der Schlossgartenstraße ins Visier. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangten die Kriminellen auf gewaltsame Art und Weise durch eine Tür in den Container. Im Innern durchsuchten sie den Raum nach Wertgegenständen ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 07:12

    POL-DA: Groß-Gerau: Zeugen nach Einbruch in Wohnhaus gesucht

    Groß-Gerau (ots) - Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus hat die Rüsselsheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen drangen am Dienstag (10.02.), in der Zeit zwischen 14.30 und 16.00 Uhr, bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Waldstraße ein und durchsuchten es nach Wertgegenständen. Sie erbeuteten Geld sowie Schmuck und suchten anschließend das Weite. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren