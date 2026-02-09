PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Sterup: Einbruch in die Grundschule, diverse Räume verwüstet - Zeugen gesucht

Sterup (ots)

Am Sonntagnachmittag, den 08.02.2026, kam es zu einem polizeilichen Einsatz in der Grundschule in Sterup. Eine Zeugin hatte eine eingeschlagene Scheibe festgestellt und Geräusche im Gebäude wahrgenommen. Sie alarmierte daraufhin die Polizei.

In der gesamten Schule stellten die Einsatzkräfte erhebliche Beschädigungen und Zerstörungen fest. Das Gebäude wurde mit Hilfe eines Diensthundes durchsucht. Hierbei wurden im Obergeschoss zwei 12- und 13-jährige Kinder angetroffen. Ob es sich um die Verursacher der Verwüstung handelt und ob zuvor noch weitere Personen im Gebäude gewesen sind, ist derzeit Teil der Ermittlungen.

In allen Bereichen der Schule wurden Räume durch den oder die mutmaßlichen Täter betreten. Es wurden Möbel umgeworfen und zum Teil auch aus dem Fenster geworfen. Lose Gegenstände wurden in den Räumen verteilt, beschädigt und zerstört. In einem Klassenzimmer wurde ein Notizbuch auf dem Lehrerpult in Brand gesetzt. Durch das sofortige Eingreifen des feststellenden Beamten konnte ein Übergreifen auf andere Gegenstände und das Gebäude verhindert werden.

Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Die Schule blieb aufgrund des Vorfalls am Montag geschlossen.

Die angetroffenen Kinder wurden im Anschluss an den Einsatz an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Die Polizei Steinbergkirche hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04632-8761680 oder per E-Mail unter Steinbergkirche.pst@polizei.landsh.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Katharina Petersen
Telefon: 0461 / 484 2009
E-Mail: pressestelle.flensburg.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

