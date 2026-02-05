PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Flensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Nach Schockanruf mit hohem Vermögensschaden - Zeugen gesucht!

Ein Dokument

Flensburg (ots)

Am Mittwochabend, dem 04.02.2026, übergab eine 66-jährige Frau in Flensburg nach einem Schockanruf diverse Wertgegenstände an einen bislang unbekannten Täter, wodurch ein Vermögensschaden im sechsstelligen Eurobereich entstand. Die Kriminalpolizei Flensburg sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen.

Gegen 19:30 Uhr erhielt die Geschädigte den Anruf einer weiblichen Person, die sich als eine nahe Angehörige ausgab. Im Gespräch wurde der Frau vorgetäuscht, dass diese Angehörige einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und dabei eine Fahrradfahrerin tödlich verletzt worden sei. Im weiteren Verlauf wurde das Gespräch an einen angeblichen Polizeibeamten weitergeleitet, der ihr erklärte, dass die Schwägerin während des Unfalls ein Mobiltelefon benutzt und nun eine schwere Straftat begangen habe. In diesem Zusammenhang drohe ihr eine lange Gefängnisstrafe. Um der Schwägerin zu helfen, wurde ihr empfohlen, einen hohen Geldbetrag zu zahlen.

Unter diesem Vorwand wurde die Geschädigte kurze Zeit später dazu gebracht, ihre Wertgegenstände in der Straße Südergraben unterhalb des Gerichtsgebäudes in Flensburg aus ihrem Fahrzeug heraus zwischen 20:30 und 21:00 Uhr an einen Abholer zu übergeben. Nach der Übergabe entfernte sich dieser in Richtung des Gerichts.

   Der Abholer konnte wie folgt beschrieben werden:
   - männlich, normale Statur
   - circa 180-190 cm groß
   - Bartstoppeln
   - dem Wetter entsprechend gekleidet mit einer blauen Wollmütze und
     einer schwarzen Jacke

Das Kommissariat 8 der Kriminalpolizei Flensburg hat die Ermittlungen in diesem Betrugsverfahren übernommen. Zeugen oder Hinweisgeber, die zum genannten Zeitpunkt, insbesondere im Bereich des Amtsgerichtes, verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0461 - 4840 oder per E-Mail an k8.flensburg.bki@polizei.landsh.de zu melden.

Tipps der Polizei:

Seien Sie misstrauisch, wenn ein unbekannter Anrufer Sie mit einem beunruhigenden Sachverhalt - wie etwa dem Unfall eines Angehörigen oder einer angeblichen Festnahme - konfrontiert und Geld von Ihnen fordert. Hinterfragen Sie die Richtigkeit der Angaben und nehmen Sie umgehend selbst Kontakt mit Ihren Angehörigen auf. Informieren Sie im Zweifelsfall immer die Polizei! Bitte informieren Sie Ihre Familienangehörigen, Nachbarn und Freunde über diese perfide Betrugsmasche!

Glauben Sie Opfer eines Betrugs geworden zu sein? Wenden Sie sich sofort an die örtliche Polizeidienststelle und erstatten Sie Anzeige.

Für weitere Sicherheitstipps bietet die Polizeidirektion Flensburg kostenlose Vorträge und Beratungsangebote an.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Lars Woldt
Telefon: 0461 / 484 2011
E-Mail: pressestelle.flensburg.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Flensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Flensburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Flensburg
Alle Meldungen Alle
  • 03.02.2026 – 10:10

    POL-FL: Oldenswort: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

    Oldenswort (ots) - Am Montagabend, dem 02.02.2026, kam es auf der Straße Harblek (L36) in der Gemeinde Oldenswort zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine Person tödlich verletzt wurde. Gegen 19:00 Uhr wurde ein Verkehrsteilnehmer auf einen auf dem Dach liegenden Pkw im Straßengraben aufmerksam. Durch die Freiwilligen Feuerwehren Tönning, Oldenswort sowie Witzwort konnte der zu diesem Zeitpunkt bereits nicht ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 14:40

    POL-FL: Sylt: Brand einer Lagerhalle in Westerland

    Sylt (ots) - Am Montagmorgen (02.02.2026) kam es in Westerland zum Brand einer Lagerhalle. Die etwa 120 Quadratmeter große Halle in der Munkmarscher Straße stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in voller Ausdehnung in Brand. Durch das Feuer wurden fünf Garagensegmente vollständig zerstört. In der betroffenen Halle befanden sich mehrere Gasflaschen, ein Dieseltank, ein Pkw (Pickup) sowie zwei ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 10:47

    POL-FL: "Polizei-Inside" in Niebüll: Jetzt anmelden!

    Niebüll (ots) - Das Präventionsteam der Polizeidirektion Flensburg führt am Donnerstag, 19.02.2026, in der Zeit von 16:30 Uhr bis 18:30 Uhr die Informationsveranstaltung "Polizei Inside" für den potentiellen Nachwuchs im Alter von 15 bis 47 Jahren auf dem Polizeirevier in Niebüll durch.    Interessierte haben die Möglichkeit, umfassende Einblicke in die polizeilichen Aufgaben zu erlangen. Die Einstellungsberater ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren