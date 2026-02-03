PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Flensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Oldenswort: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Oldenswort (ots)

Am Montagabend, dem 02.02.2026, kam es auf der Straße Harblek (L36) in der Gemeinde Oldenswort zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine Person tödlich verletzt wurde.

Gegen 19:00 Uhr wurde ein Verkehrsteilnehmer auf einen auf dem Dach liegenden Pkw im Straßengraben aufmerksam.

Durch die Freiwilligen Feuerwehren Tönning, Oldenswort sowie Witzwort konnte der zu diesem Zeitpunkt bereits nicht ansprechbare Fahrzeugführer aus dem Pkw befreit werden. Der 64-jährige Fahrzeugführer zog sich infolge des Unfallgeschehens derart schwere Verletzungen zu, dass er trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle verstarb.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 64-jährige Fahrzeugführer die K40 aus Richtung der Friedrichstädter Chaussee kommend in Richtung Oldenswort. Im Einmündungsbereich zur Straße Harblek (L36) überfuhr der Verunfallte die Einmündung, überschlug sich und blieb im Straßengraben liegen. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Die Straße Harblek (L36) war während der Unfallaufnahme sowie der Dauer der Bergungsarbeiten für etwa drei Stunden voll gesperrt.

Zur Klärung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Flensburg ein Sachverständiger hinzugezogen.

Die Polizeistation Tönning hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 04861 - 6170660 oder per E-Mail an toenning.pst@polizei.landsh.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Lars Woldt
Telefon: 0461 / 484 2011
E-Mail: pressestelle.flensburg.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Flensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Flensburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Flensburg
Alle Meldungen Alle
  • 02.02.2026 – 14:40

    POL-FL: Sylt: Brand einer Lagerhalle in Westerland

    Sylt (ots) - Am Montagmorgen (02.02.2026) kam es in Westerland zum Brand einer Lagerhalle. Die etwa 120 Quadratmeter große Halle in der Munkmarscher Straße stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in voller Ausdehnung in Brand. Durch das Feuer wurden fünf Garagensegmente vollständig zerstört. In der betroffenen Halle befanden sich mehrere Gasflaschen, ein Dieseltank, ein Pkw (Pickup) sowie zwei ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 10:47

    POL-FL: "Polizei-Inside" in Niebüll: Jetzt anmelden!

    Niebüll (ots) - Das Präventionsteam der Polizeidirektion Flensburg führt am Donnerstag, 19.02.2026, in der Zeit von 16:30 Uhr bis 18:30 Uhr die Informationsveranstaltung "Polizei Inside" für den potentiellen Nachwuchs im Alter von 15 bis 47 Jahren auf dem Polizeirevier in Niebüll durch.    Interessierte haben die Möglichkeit, umfassende Einblicke in die polizeilichen Aufgaben zu erlangen. Die Einstellungsberater ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 13:52

    POL-FL: Schleswig: Ermittlungserfolg - Festnahme eines Einbrechers

    Schleswig (ots) - Am Mittwochabend, 28.01.2026, wurde in Schleswig ein Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, eine Serie von Einbruchdiebstählen begangen zu haben. Seit Dezember 2025 verzeichnete die Kriminalpolizei Schleswig einen deutlichen Anstieg von Einbrüchen in Gewerbeobjekte im Innenstadtbereich der Stadt Schleswig. Betroffen waren insbesondere ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren