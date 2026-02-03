Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Oldenswort: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Oldenswort (ots)

Am Montagabend, dem 02.02.2026, kam es auf der Straße Harblek (L36) in der Gemeinde Oldenswort zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine Person tödlich verletzt wurde.

Gegen 19:00 Uhr wurde ein Verkehrsteilnehmer auf einen auf dem Dach liegenden Pkw im Straßengraben aufmerksam.

Durch die Freiwilligen Feuerwehren Tönning, Oldenswort sowie Witzwort konnte der zu diesem Zeitpunkt bereits nicht ansprechbare Fahrzeugführer aus dem Pkw befreit werden. Der 64-jährige Fahrzeugführer zog sich infolge des Unfallgeschehens derart schwere Verletzungen zu, dass er trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle verstarb.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 64-jährige Fahrzeugführer die K40 aus Richtung der Friedrichstädter Chaussee kommend in Richtung Oldenswort. Im Einmündungsbereich zur Straße Harblek (L36) überfuhr der Verunfallte die Einmündung, überschlug sich und blieb im Straßengraben liegen. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Die Straße Harblek (L36) war während der Unfallaufnahme sowie der Dauer der Bergungsarbeiten für etwa drei Stunden voll gesperrt.

Zur Klärung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Flensburg ein Sachverständiger hinzugezogen.

Die Polizeistation Tönning hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 04861 - 6170660 oder per E-Mail an toenning.pst@polizei.landsh.de zu melden.

