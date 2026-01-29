Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Schleswig: Ermittlungserfolg - Festnahme eines Einbrechers

Schleswig (ots)

Am Mittwochabend, 28.01.2026, wurde in Schleswig ein Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, eine Serie von Einbruchdiebstählen begangen zu haben.

Seit Dezember 2025 verzeichnete die Kriminalpolizei Schleswig einen deutlichen Anstieg von Einbrüchen in Gewerbeobjekte im Innenstadtbereich der Stadt Schleswig. Betroffen waren insbesondere Arztpraxen, Büroräume sowie Kindertagesstätten. Auffällig war, dass mehrere Objekte wiederholt angegangen wurden. In einem Fall kam es allein zu fünf Taten zum Nachteil eines Büroobjektes.

Die Ermittlungen führten zu einem Tatverdacht gegen einen 35-jährigen deutschen Staatsangehörigen. Aus diesem Grund wurden in den vergangenen zwei Wochen besonders gefährdete Objekte durch die Kriminalpolizei Schleswig als auch durch verstärkte Präsenz von Einsatzkräften überwacht.

Am gestrigen Abend gegen 20:30 Uhr konnte eine verdächtige Person in einem bereits mehrfach betroffenen Ärztehaus festgestellt werden. Nach dem Verlassen des Objekts wurde die Person durch eine hinzugezogene Besatzung des Polizeireviers Schleswig kontrolliert und vorläufig festgenommen. Es handelte sich hierbei um den zuvor genannten Tatverdächtigen.

Im weiteren Verlauf wurde die Wohnung des Tatverdächtigen durchsucht. Im Rahmen der Vernehmung räumte der Beschuldigte ca. 30 Taten ein.

Der Beschuldigte war erst im Dezember 2025 aufgrund einer Serie anderer Eigentumsdelikte zu einer Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Flensburg wird der 35-jährige am heutigen Tag einem Haftrichter vorgeführt.

