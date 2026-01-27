PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-FL: Husby: Verursacher entfernt sich nach Verkehrsunfall - Polizei sucht Zeugen

Husby (ots)

Am Samstagnachmittag (24.01.2026) kam es gegen 14:00 Uhr in der Gemeinde Husby an der Einmündung Husbyries (L 21) / Snorrum zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem PKW die L 21 / Husbyries und beabsichtigte, nach links in die Straße Snorrum abzubiegen. Dabei schnitt er offenbar die Kurve und übersah einen von der Straße Snorrum kommenden Skoda, der nach rechts in die Straße Husbyries abbiegen wollte.

Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision. Beide Unfallbeteiligten hielten zunächst an. Der unbekannte Fahrzeugführer erkundigte sich nach dem Befinden des Geschädigten. Als dieser vorschlug, die Fahrzeuge zur Seite zu fahren, um den Verkehr nicht zu behindern, entfernte sich der Unfallverursacher jedoch unerlaubt und zügig vom Unfallort.

Der flüchtige Pkw wurde als grauer, älterer, flacher Sportwagen, möglicherweise ein Mazda beschrieben. Das Kennzeichen soll das Fragment SL-M 3?? aufgewiesen haben.

Am Skoda entstand nicht unerheblicher Sachschaden, das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können, sich bei der Polizeistation Husby unter 04634-9397980 oder per E-Mail an husby.pst@polizei.landsh.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Jan Krüger
Telefon: 0461/484-2010
E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

