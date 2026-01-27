Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Eggebek: Zwei Festnahmen nach Raub auf Tankstelle

Eggebek (ots)

Am Sonntagabend (25.01.2026) gegen 21:20 Uhr kam es zu einem Raubüberfall auf eine Tankstelle im Stapelholmer Weg in Eggebek.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen betrat einer der Täter den Verkaufsraum und bedrohte den dort alleine anwesenden Mitarbeiter der Tankstelle mit einem Messer. Er forderte ihn dazu auf, die Kasse zu öffnen und erbeutete eine höhere dreistellige Summe. Im Anschluss floh er zusammen mit einem Mittäter, welcher vor der Tür gewartet hatte, in Richtung Hauptstraße.

Durch umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen konnten zwei Personen, die der Täterbeschreibung entsprachen, in der Straße Osterreihe angehalten werden. Hierbei handelte es sich um einen 42-jährigen deutschen und einen 22-jährigen ukrainischen Staatsbürger. Bei den mutmaßlichen Tätern wurde der entsprechende Bargeldbetrag, sowie ein Messer aufgefunden und sichergestellt. Sie wurden vorläufig festgenommen und weiteren polizeilichen Maßnahmen unterzogen.

Der 42-Jährige mutmaßliche Haupttäter wurde am Montagnachmittag (26.01.2026) beim Amtsgericht Flensburg vorgeführt und unter Auflagen entlassen. Die zweite festgenommene Person wurde nach Abschluss der Maßnahmen am Montagmittag entlassen.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell