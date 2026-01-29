PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Hakenkreuze auf Teich an der Europa-Universität Flensburg - Tatverdächtige ermittelt

Flensburg (ots)

Am Dienstag (27.01.2026) gegen 11:00 Uhr wurden der Polizei zwei Hakenkreuze auf einem Teich auf dem Universitätsgelände zwischen Bibliothek und Audimax gemeldet. Mehrere Versuche, die verfassungswidrigen Kennzeichen durch die Polizei zu entfernen, blieben erfolglos. In der Folge wurden die örtliche Feuerwehr sowie das zuständige Technische Betriebszentrum hinzugezogen. Die weiteren Maßnahmen zur Entfernung der Darstellungen wurden durch die Feuerwehr übernommen. Die Ermittlungen wurden durch den Staatsschutz der BKI Flensburg übernommen. Im Rahmen dieser Ermittlungen konnten inzwischen drei 14-jährige, deutsche Tatverdächtige festgestellt werden. Nach derzeitigem Stand gehen Polizei und Staatsanwaltschaft davon aus, dass den Tatverdächtigen die Tragweite ihres Handelns offenbar nicht bewusst war und dieses nicht mit dem am selben Tag stattfindenden Holocaust-Gedenktag in Verbindung gebracht haben. Unabhängig davon hat die Staatsanwaltschaft Flensburg ein Ermittlungsverfahren wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Lars Woldt
Telefon: 0461 / 484 2011
E-Mail: pressestelle.flensburg.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

