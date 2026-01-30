Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: "Polizei-Inside" in Niebüll: Jetzt anmelden!

Niebüll (ots)

Das Präventionsteam der Polizeidirektion Flensburg führt am Donnerstag, 19.02.2026, in der Zeit von 16:30 Uhr bis 18:30 Uhr die Informationsveranstaltung "Polizei Inside" für den potentiellen Nachwuchs im Alter von 15 bis 47 Jahren auf dem Polizeirevier in Niebüll durch. Interessierte haben die Möglichkeit, umfassende Einblicke in die polizeilichen Aufgaben zu erlangen. Die Einstellungsberater informieren über die Bewerbungsmöglichkeiten und -voraussetzungen sowie Ausbildungsinhalte. Die Teilnahme ist nur nach vorheriger Anmeldung unter www.polizei.schleswig-holstein.de (Karriere - Events - Polizei Inside Niebüll) möglich.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell