PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Flensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: "Polizei-Inside" in Niebüll: Jetzt anmelden!

Niebüll (ots)

Das Präventionsteam der Polizeidirektion Flensburg führt am Donnerstag, 19.02.2026, in der Zeit von 16:30 Uhr bis 18:30 Uhr die Informationsveranstaltung "Polizei Inside" für den potentiellen Nachwuchs im Alter von 15 bis 47 Jahren auf dem Polizeirevier in Niebüll durch. Interessierte haben die Möglichkeit, umfassende Einblicke in die polizeilichen Aufgaben zu erlangen. Die Einstellungsberater informieren über die Bewerbungsmöglichkeiten und -voraussetzungen sowie Ausbildungsinhalte. Die Teilnahme ist nur nach vorheriger Anmeldung unter www.polizei.schleswig-holstein.de (Karriere - Events - Polizei Inside Niebüll) möglich.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Lars Woldt
Telefon: 0461 / 484 2011
E-Mail: pressestelle.flensburg.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Flensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Flensburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Flensburg
Alle Meldungen Alle
  • 29.01.2026 – 13:52

    POL-FL: Schleswig: Ermittlungserfolg - Festnahme eines Einbrechers

    Schleswig (ots) - Am Mittwochabend, 28.01.2026, wurde in Schleswig ein Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, eine Serie von Einbruchdiebstählen begangen zu haben. Seit Dezember 2025 verzeichnete die Kriminalpolizei Schleswig einen deutlichen Anstieg von Einbrüchen in Gewerbeobjekte im Innenstadtbereich der Stadt Schleswig. Betroffen waren insbesondere ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren