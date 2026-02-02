Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Sylt: Brand einer Lagerhalle in Westerland

Sylt (ots)

Am Montagmorgen (02.02.2026) kam es in Westerland zum Brand einer Lagerhalle. Die etwa 120 Quadratmeter große Halle in der Munkmarscher Straße stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in voller Ausdehnung in Brand.

Durch das Feuer wurden fünf Garagensegmente vollständig zerstört. In der betroffenen Halle befanden sich mehrere Gasflaschen, ein Dieseltank, ein Pkw (Pickup) sowie zwei Elektrofahrzeuge, die durch den Brand zumindest teilweise beschädigt wurden.

Es kam zu einer starken Rauchentwicklung, weshalb mehrere benachbarte Wohnungen vorsorglich evakuiert werden mussten. Zudem wurde der gesamte Straßenzug im Rahmen der Löscharbeiten durch die Stadtwerke zeitweise stromlos geschaltet.

Der entstandene Sachschaden wird nach derzeitigen Schätzungen auf etwa 150.000 bis 200.000 Euro beziffert. Zwei Personen wurden mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Kriminalpolizei Sylt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell