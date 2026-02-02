PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Flensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Sylt: Brand einer Lagerhalle in Westerland

Sylt (ots)

Am Montagmorgen (02.02.2026) kam es in Westerland zum Brand einer Lagerhalle. Die etwa 120 Quadratmeter große Halle in der Munkmarscher Straße stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in voller Ausdehnung in Brand.

Durch das Feuer wurden fünf Garagensegmente vollständig zerstört. In der betroffenen Halle befanden sich mehrere Gasflaschen, ein Dieseltank, ein Pkw (Pickup) sowie zwei Elektrofahrzeuge, die durch den Brand zumindest teilweise beschädigt wurden.

Es kam zu einer starken Rauchentwicklung, weshalb mehrere benachbarte Wohnungen vorsorglich evakuiert werden mussten. Zudem wurde der gesamte Straßenzug im Rahmen der Löscharbeiten durch die Stadtwerke zeitweise stromlos geschaltet.

Der entstandene Sachschaden wird nach derzeitigen Schätzungen auf etwa 150.000 bis 200.000 Euro beziffert. Zwei Personen wurden mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Kriminalpolizei Sylt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Jan Krüger
Telefon: 0461/484-2010
E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Flensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Flensburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Flensburg
Alle Meldungen Alle
  • 30.01.2026 – 10:47

    POL-FL: "Polizei-Inside" in Niebüll: Jetzt anmelden!

    Niebüll (ots) - Das Präventionsteam der Polizeidirektion Flensburg führt am Donnerstag, 19.02.2026, in der Zeit von 16:30 Uhr bis 18:30 Uhr die Informationsveranstaltung "Polizei Inside" für den potentiellen Nachwuchs im Alter von 15 bis 47 Jahren auf dem Polizeirevier in Niebüll durch.    Interessierte haben die Möglichkeit, umfassende Einblicke in die polizeilichen Aufgaben zu erlangen. Die Einstellungsberater ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 13:52

    POL-FL: Schleswig: Ermittlungserfolg - Festnahme eines Einbrechers

    Schleswig (ots) - Am Mittwochabend, 28.01.2026, wurde in Schleswig ein Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, eine Serie von Einbruchdiebstählen begangen zu haben. Seit Dezember 2025 verzeichnete die Kriminalpolizei Schleswig einen deutlichen Anstieg von Einbrüchen in Gewerbeobjekte im Innenstadtbereich der Stadt Schleswig. Betroffen waren insbesondere ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren