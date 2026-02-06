PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Flensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Brand am Hafermarkt aufgeklärt

Flensburg (ots)

Am 03.02.2026 gegen 14:30 Uhr kam es zu einem Brand mit starker Rauchentwicklung in einem Kellerabteil in der Straße Hafermarkt. Dabei wurde eine Person leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte eine Matratze im Keller des Mehrfamilienhauses angefangen zu brennen. Im weiteren Brandverlauf breitete sich der Rauch aufgrund eines großen Lochs in der Zwischendecke in die darüber liegende Wohnung aus. Der Mieter wurde durch den Rauch leicht verletzt und kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen.

Es kam zu keinem Gebäudeschaden. Aufgrund des allgemein schlechten Zustandes des Hauses musste ein Sachverständiger des Technischen Hilfswerks hinzugezogen werden.

Im Zuge der Ermittlungen durch die Kriminalpolizei Flensburg konnten zwei Kinder als mutmaßliche Brandverursacher ermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Jan Krüger
Telefon: 0461/484-2010
E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Flensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Flensburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Flensburg
Alle Meldungen Alle
  • 03.02.2026 – 10:10

    POL-FL: Oldenswort: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

    Oldenswort (ots) - Am Montagabend, dem 02.02.2026, kam es auf der Straße Harblek (L36) in der Gemeinde Oldenswort zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine Person tödlich verletzt wurde. Gegen 19:00 Uhr wurde ein Verkehrsteilnehmer auf einen auf dem Dach liegenden Pkw im Straßengraben aufmerksam. Durch die Freiwilligen Feuerwehren Tönning, Oldenswort sowie Witzwort konnte der zu diesem Zeitpunkt bereits nicht ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 14:40

    POL-FL: Sylt: Brand einer Lagerhalle in Westerland

    Sylt (ots) - Am Montagmorgen (02.02.2026) kam es in Westerland zum Brand einer Lagerhalle. Die etwa 120 Quadratmeter große Halle in der Munkmarscher Straße stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in voller Ausdehnung in Brand. Durch das Feuer wurden fünf Garagensegmente vollständig zerstört. In der betroffenen Halle befanden sich mehrere Gasflaschen, ein Dieseltank, ein Pkw (Pickup) sowie zwei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren