Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Brand am Hafermarkt aufgeklärt

Flensburg (ots)

Am 03.02.2026 gegen 14:30 Uhr kam es zu einem Brand mit starker Rauchentwicklung in einem Kellerabteil in der Straße Hafermarkt. Dabei wurde eine Person leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte eine Matratze im Keller des Mehrfamilienhauses angefangen zu brennen. Im weiteren Brandverlauf breitete sich der Rauch aufgrund eines großen Lochs in der Zwischendecke in die darüber liegende Wohnung aus. Der Mieter wurde durch den Rauch leicht verletzt und kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen.

Es kam zu keinem Gebäudeschaden. Aufgrund des allgemein schlechten Zustandes des Hauses musste ein Sachverständiger des Technischen Hilfswerks hinzugezogen werden.

Im Zuge der Ermittlungen durch die Kriminalpolizei Flensburg konnten zwei Kinder als mutmaßliche Brandverursacher ermittelt werden.

