POL-DA: Mörfelden: Werkzeuge und Baumaschinen im Visier Krimineller

Mörfelden-Walldorf (ots)

Auf diverses Werkzeug und Baumaschinen hatten es Kriminelle in der Nacht zum Mittwoch (11.02.) auf einer Baustelle unter der Adresse "Außerhalb" abgesehen. Sie brachen eine Tür des dort befindlichen Gebäudes auf und ließen anschließend die Gerätschaften mitgehen. Die Höhe des Schadens ist noch unklar.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06142/6960 bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell