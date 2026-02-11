Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Breuberg/Höchst: Zwei Schulen im Visier Krimineller

Breuberg/Höchst (ots)

Am Mittwoch (11.02.) wurden der Polizei zwei Einbrüche in Schulen gemeldet.

Unbekannte verschafften sich in der Nacht zum Mittwoch über ein Fenster Zugang in die Georg-Ackermann-Schule in Rai-Breitenbach. Sie suchten dort anschließend in mehreren Räumen nach Wertgegenständen, wurden aber offenbar nicht fündig und flüchteten nach derzeitigem Ermittlungsstand ohne Beute. Durch das Vorgehen der ungebetenen Besucher wurde ein Schaden von rund 1000 Euro verursacht.

Zudem hebelte ein Unbekannter in der gleichen Nacht, gegen kurz vor 4.00 Uhr, das Haupteingangstor der Schule an der Mümling in Höchst auf und verschaffte sich so Zugang auf das Schulgelände. Weil er sich vermutlich gestört fühlte, brach der Täter sein kriminelles Tun ab und flüchtete unverrichteter Dinge vom Tatort. Ob zwischen den beiden Fällen ein Zusammenhang besteht, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Hinweise und sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei (Kommissariat 21/22) in Erbach unter der Telefonnummer 06062/9530.

