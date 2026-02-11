Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: B44 Höhe Bürstadt-Bobstadt: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Gem. Bürstadt, B44 (ots)

Am 11.02.26 gegen 16:14 Uhr befuhr ein 22jähriger aus Lampertheim mit seinem Pkw die B44 von Biblis kommend in Richtung Lampertheim. In Höhe von Bürstadt Ortsteil Bobstadt überholte er einen Sattelzug und kollidierte mit einem entgegenkommenden Kleinbus, in welchem sich insgesamt drei Personen befanden. Durch die Kollision prallten beide Fahrzeuge gegen den genannten Sattelzug. Der 22jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Ersten Einschätzungen zufolge erlitten die beteiligten Personen lediglich leichtere Verletzungen in Form von Prellungen; es entstand zudem ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Die B44 war wegen den Rettungs- und anschließenden Bergungsmaßnahmen ca. anderthalb Stunden voll gesperrt. Neben zahlreichen Kräften des Rettungsdienstes waren sowohl die Feuerwehren aus Biblis und Bürstadt an der Unfallstelle.

