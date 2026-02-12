POL-HP: Mörlenbach: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht
Mörlenbach (ots)
Am Mittwoch (11.02.) gegen 18:55 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen Mercedes Benz, der in der Weinheimer Straße in 69509 Mörlenbach auf dem dortigen Nahkauf-Parkplatz abgestellt war. Etwa 800 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur seines Fahrzeuges kosten, welches im linken Frontbereich beschädigt wurde. Hinweise auf den Unfallverursacher oder das flüchtige Fahrzeug nimmt die Polizeistation in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252 / 706-0 entgegen.
