PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Mörlenbach: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Mörlenbach (ots)

Am Mittwoch (11.02.) gegen 18:55 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen Mercedes Benz, der in der Weinheimer Straße in 69509 Mörlenbach auf dem dortigen Nahkauf-Parkplatz abgestellt war. Etwa 800 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur seines Fahrzeuges kosten, welches im linken Frontbereich beschädigt wurde. Hinweise auf den Unfallverursacher oder das flüchtige Fahrzeug nimmt die Polizeistation in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252 / 706-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Bergstraße
Polizeistation Lampertheim-Viernheim
Florianstraße 2
68623 Lampertheim

Telefon: 06206 / 9440-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 12.02.2026 – 01:18

    POL-DADI: DA-Nord: Spiegel an geparkten Auto abgefahren / Zeugen gesucht!

    Darmstadt (ots) - Am Dienstag (10.02.) kam es in der Straße "Im Tiefen See" in der Zeit zwischen 11:30 Uhr - 16:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht, bei dem ein parkendes Fahrzeug beschädigt wurde. Ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte vermutlich beim Vorbeifahren einen roten Dacia Duster, der am Fahrbahnrand abgestellt war. Bei dem Unfall wurde der ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 18:37

    POL-DADI: Zeugen gesucht nach Verkehrsunfallflucht

    Groß-Umstadt (ots) - Am Mittwoch (11.02) kam es in der Dresdener Straße zu einer Verkehrsunfallflucht, bei dem ein parkendes Fahrzeug beschädigt wurde. Gegen 07:45 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen silbernen VW Polo, der in der Dresdener Straße am Fahrbahnrand abgestellt war. Etwa 1.000 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeugs kosten, das auf der Fahrerseite beschädigt ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 18:09

    POL-HP: B44 Höhe Bürstadt-Bobstadt: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

    Gem. Bürstadt, B44 (ots) - Am 11.02.26 gegen 16:14 Uhr befuhr ein 22jähriger aus Lampertheim mit seinem Pkw die B44 von Biblis kommend in Richtung Lampertheim. In Höhe von Bürstadt Ortsteil Bobstadt überholte er einen Sattelzug und kollidierte mit einem entgegenkommenden Kleinbus, in welchem sich insgesamt drei Personen befanden. Durch die Kollision prallten beide ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren