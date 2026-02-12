Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: DA-Nord: Spiegel an geparkten Auto abgefahren

Zeugen gesucht!

Darmstadt (ots)

Am Dienstag (10.02.) kam es in der Straße "Im Tiefen See" in der Zeit zwischen 11:30 Uhr - 16:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht, bei dem ein parkendes Fahrzeug beschädigt wurde. Ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte vermutlich beim Vorbeifahren einen roten Dacia Duster, der am Fahrbahnrand abgestellt war. Bei dem Unfall wurde der Spiegel auf der Fahrerseite abgefahren und die Fahrzeugteile von einer unbekannten Person wieder auf die Motorhaube gelegt.

Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei dem 3. Polizeirevier Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-41310 zu melden.

Berichterstatter: POK Zuchanek

