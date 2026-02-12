PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Schwarzer "Range Rover Sport" (DA-LM 227) gestohlen
Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Zwischen Dienstagabend (10.2.), 20 Uhr, und Mittwochmorgen (11.2.), 5.30 Uhr, haben Kriminelle einen schwarzen "Range Rover Sport" der Marke "Land Rover" entwendet. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen DA-LM 227 war in der Straße "Am Elfengrund" abgestellt. Die Unbekannten verschafften sich zunächst Zugang und fuhren mit dem Auto anschließend in unbekannte Richtung davon.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 werden alle sachdienlichen Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des gestohlenen Autos entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 12.02.2026 – 05:05

    POL-DADI: DA-Ost: ALkoholisiert Auto auf Dach gelegt

    Darmstadt (ots) - Am Donnerstag (12.02.) gegen 00:30 Uhr, kam es auf dem Spessartring in Höhe eines Biergartens zu einem Verkehrsunfall. Nach erstem Kenntnisstand kam ein schwarzer Nissan Almera nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Verkehrsschild und landete schließlich auf dem Dach. Der 21-jährige Autofahrer und seine 18-jährige Beifahrerin aus Höchst kamen mit leichten Verletzungen in ein ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 04:57

    POL-HP: Mörlenbach: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

    Mörlenbach (ots) - Am Mittwoch (11.02.) gegen 18:55 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen Mercedes Benz, der in der Weinheimer Straße in 69509 Mörlenbach auf dem dortigen Nahkauf-Parkplatz abgestellt war. Etwa 800 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur seines Fahrzeuges kosten, welches im linken Frontbereich beschädigt wurde. Hinweise auf den Unfallverursacher oder das flüchtige ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 01:18

    POL-DADI: DA-Nord: Spiegel an geparkten Auto abgefahren / Zeugen gesucht!

    Darmstadt (ots) - Am Dienstag (10.02.) kam es in der Straße "Im Tiefen See" in der Zeit zwischen 11:30 Uhr - 16:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht, bei dem ein parkendes Fahrzeug beschädigt wurde. Ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte vermutlich beim Vorbeifahren einen roten Dacia Duster, der am Fahrbahnrand abgestellt war. Bei dem Unfall wurde der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren