Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Schwarzer "Range Rover Sport" (DA-LM 227) gestohlen

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Zwischen Dienstagabend (10.2.), 20 Uhr, und Mittwochmorgen (11.2.), 5.30 Uhr, haben Kriminelle einen schwarzen "Range Rover Sport" der Marke "Land Rover" entwendet. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen DA-LM 227 war in der Straße "Am Elfengrund" abgestellt. Die Unbekannten verschafften sich zunächst Zugang und fuhren mit dem Auto anschließend in unbekannte Richtung davon.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 werden alle sachdienlichen Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des gestohlenen Autos entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell