Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Kriminelle erbeuten Tresore

Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Nachdem Kriminelle am Mittwoch (11.2.) in ein Einfamilienhaus in der Edisonstraße einbrachen, sucht die Kriminalpolizei nun nach Zeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die bislang unbekannten Täter zwischen 10 und 19.30 Uhr gewaltsam durch eine Tür Zutritt in das Haus. Im Innern durchwühlten sie mehrere Räumlichkeiten und entwendeten zwei Tresore samt ihrem Inhalt. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Aufgrund der Größe der beiden Tresore ist es sehr wahrscheinlich, dass die Unbekannten für den Transport ein Auto nutzten. Sie hinterließen nach ersten Schätzungen einen Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Wer hat im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet?

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

