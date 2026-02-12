PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau/Büttelborn: Polizei stoppt zwei berauschte Fahrer/Per Haftbefehl gesucht und ohne Führerschein

Groß-Gerau (ots)

Die Polizei stoppte am Mittwochabend (11.02.) im Rahmen von stationären Kontrollen zwei berauschte Autofahrer.

Gegen 18.20 Uhr stoppten die Beamten auf der Bundesstraße 44 bei Groß-Gerau einen 42 Jahre alte Autofahrer. Wie sich herausstellte, war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und wurde per Haftbefehl zur Zahlung einer Geldstrafe von mehreren hundert Euro gesucht. Zudem wies er Anzeichen auf vorherigen Drogenkonsum auf. Er wurde festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Nach Zahlung der geforderten Geldstrafe wurde er anschließend wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.

Gegen 22.30 Uhr kontrollierten die Beamten dann einen weiteren berauschten Verkehrsteilnehmer. An einer Kontrollstelle in der Robert-Bosch-Straße in Büttelborn reagierte bei einem 22-jährigen Autofahrer ein Test positiv auf den vorherigen Konsum von Cannabis. Auch hier folgten Blutentnahme und die Einleitung eines entsprechenden Verfahrens.

Auch diese beiden Kontrollen fanden bereits im Rahmen der anstehenden Fastnachtstage statt. Die Polizei macht in diesem Zusammenhang erneut darauf aufmerksam, dass die Einhaltung der Alkoholgrenzwerte und Drogenbeeinflussung über die "tollen Tage" streng überprüft wird.

Unsere Fastnachts-Bezugsmeldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6206973

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 12.02.2026 – 12:36

    POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: An Autotüren gerüttelt/Unbekannter flüchtet

    Ginsheim-Gustavsburg (ots) - In der Nacht zum Donnerstag (12.02.), gegen 3.15 Uhr, fiel einer Zeugin in der Darmstädter Landstraße ein Unbekannter auf, der an insgesamt vier geparkten Fahrzeugen erfolglos versuchte die Türen zu öffnen. Er hatte es hierbei offenbar auf unverschlossene Fahrzeugtüren abgesehen. Der Mann flüchtete, als der die Zeugin erblickte. Der ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 12:19

    POL-DA: Bischofsheim: Heizung überprüfen?/Krimineller "Handwerker" bestiehlt Seniorin

    Bischofsheim (ots) - Unter dem Vorwand die Heizung überprüfen müssen, verschaffte sich ein Krimineller am Mittwoch (11.02.), gegen 12.50 Uhr, Zugang in die Räumlichkeiten einer Seniorin in der Rüsselsheimer Straße. Dies nutzte der Unbekannte anschließend, um ein Schmuckkästchen samt einer Uhr und Ringen zu entwenden. Der Unbekannte war etwa 30 Jahre alt, circa ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 08:56

    POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Kriminelle erbeuten Tresore / Kripo ermittelt und sucht Zeugen

    Darmstadt (ots) - Nachdem Kriminelle am Mittwoch (11.2.) in ein Einfamilienhaus in der Edisonstraße einbrachen, sucht die Kriminalpolizei nun nach Zeugen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die bislang unbekannten Täter zwischen 10 und 19.30 Uhr gewaltsam durch eine Tür Zutritt in das Haus. Im Innern durchwühlten sie mehrere Räumlichkeiten und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren