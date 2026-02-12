Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau/Büttelborn: Polizei stoppt zwei berauschte Fahrer/Per Haftbefehl gesucht und ohne Führerschein

Groß-Gerau (ots)

Die Polizei stoppte am Mittwochabend (11.02.) im Rahmen von stationären Kontrollen zwei berauschte Autofahrer.

Gegen 18.20 Uhr stoppten die Beamten auf der Bundesstraße 44 bei Groß-Gerau einen 42 Jahre alte Autofahrer. Wie sich herausstellte, war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und wurde per Haftbefehl zur Zahlung einer Geldstrafe von mehreren hundert Euro gesucht. Zudem wies er Anzeichen auf vorherigen Drogenkonsum auf. Er wurde festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Nach Zahlung der geforderten Geldstrafe wurde er anschließend wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.

Gegen 22.30 Uhr kontrollierten die Beamten dann einen weiteren berauschten Verkehrsteilnehmer. An einer Kontrollstelle in der Robert-Bosch-Straße in Büttelborn reagierte bei einem 22-jährigen Autofahrer ein Test positiv auf den vorherigen Konsum von Cannabis. Auch hier folgten Blutentnahme und die Einleitung eines entsprechenden Verfahrens.

Auch diese beiden Kontrollen fanden bereits im Rahmen der anstehenden Fastnachtstage statt. Die Polizei macht in diesem Zusammenhang erneut darauf aufmerksam, dass die Einhaltung der Alkoholgrenzwerte und Drogenbeeinflussung über die "tollen Tage" streng überprüft wird.

Unsere Fastnachts-Bezugsmeldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6206973

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell