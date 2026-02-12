PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: An Autotüren gerüttelt/Unbekannter flüchtet

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (12.02.), gegen 3.15 Uhr, fiel einer Zeugin in der Darmstädter Landstraße ein Unbekannter auf, der an insgesamt vier geparkten Fahrzeugen erfolglos versuchte die Türen zu öffnen. Er hatte es hierbei offenbar auf unverschlossene Fahrzeugtüren abgesehen. Der Mann flüchtete, als der die Zeugin erblickte. Der Verdächtige ist etwa 18 Jahre alt, 1,70 Meter groß, schlank und hat dunklere Haut. Er war dunkel gekleidet und führte eine "Louis Vitton"-Tasche mit sich.

Weitere sachdienliche Hinweise nimmt das zuständige Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren