Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbrecher flüchten ohne Beute

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Zwischen Dienstagvormittag (10.2.), 10.30 Uhr, und Mittwochmorgen (11.2.), 9.45 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Bürogebäude in der Kasinostraße ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich die Kriminellen über ein Fenster Zugang in das Gebäude. Im Innern durchwühlten sie mehrere Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand machten die Unbekannten keine Beute und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell