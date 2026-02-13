Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Fahrschule

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Nachdem bislang unbekannte Kriminelle in eine Fahrschule in der Rheinstraße einbrachen, sucht die Kriminalpolizei nun nach Zeugen.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Einbrecher zwischen Mittwoch (11.2.) und Donnerstag (12.2.), in der Zeit zwischen 18 und 9 Uhr, gewaltsam über ein Fenster Zugang ins Innere. Die unbekannten Täter erbeuteten zwei Laptops und suchten im Anschluss unerkannt in unbekannte Richtung das Weite. Durch ihr Vorgehen hinterließen sie nach erster Schätzung einen Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Wer hat etwas Verdächtiges im Tatzeitraum beobachtet?

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

