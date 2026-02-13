PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Fahrzeugbrand ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Dieburg (ots)

In der Nacht zum Freitag (13.2.) rief ein Fahrzeugbrand auf der Landstraße 3114 bei Dieburg die Feuerwehr und Polizei auf den Plan.

Gegen 0.30 Uhr meldete ein Zeuge, dass an der Anschlussstelle zur Bundesstraße 26 ein Auto in Vollbrand geraten sei. Durch das schnelle Eintreffen der Feuerwehr konnte das Feuer zügig unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen befanden sich zu Beginn des Brandes zwei Personen im Fahrzeug. Die Insassen blieben unverletzt. Wie es zu dem Brand gekommen ist und wie hoch der Sachschaden ist bedarf weiterer Ermittlungen. Das betroffene Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

