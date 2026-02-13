PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lützelbach: Zeugen nach Einbruch in Wohnhaus gesucht

Lützelbach (ots)

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus hat die Erbacher Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen drangen in der Zeit zwischen Samstag (07.02.) und Donnerstag (12.02.) bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Wohnhaus in der Seckmauerer Straße ein und durchsuchten es anschließend nach Wertgegenständen. Ob sie fündig wurden, ist aktuell noch unklar.

Die Erbacher Kripo (Kommissariat 21/22) ermittelt und nimmt Hinweise von Zeugen, die in diesem Fall verdächtige Beobachtungen gemacht haben, unter der Rufnummer 06062/9530 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

