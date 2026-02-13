PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Einbruch in Autowerkstatt/Polizei sucht Zeugen

Groß-Gerau (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher nahmen in der Nacht zum Freitag (13.02.) eine Autowerkstatt im Nordring ins Visier. Gegen 1.30 Uhr verschafften sich die Unbekannten nach derzeitigen Erkenntnissen gewaltsam über eine Tür Zutritt in die Werkstatt. Im Innern durchwühlten sie diverse Räumlichkeiten. Entwendet wurde nichts. Sie hinterließen einen Schaden von mehreren hundert Euro.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 13.02.2026 – 10:16

    POL-DA: Pfungstadt-Hahn: Briefkasten beschädigt / Staatschutz ermittelt

    Pfungstadt (ots) - Am Dienstagabend (10.2.) gegen 22.30 Uhr sollen bislang unbekannte Täter einen Briefkasten einer Wohngemeinschaft in der Gernsheimer Straße mit einem Feuerwerkskörper beschädigt haben. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt in unbekannte Richtung. Der polizeiliche Staatschutz ist nun mit dem Fall betraut und sucht nach Zeugen. Wer sachdienliche ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 10:14

    POL-DA: Lützelbach: Zeugen nach Einbruch in Wohnhaus gesucht

    Lützelbach (ots) - Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus hat die Erbacher Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen drangen in der Zeit zwischen Samstag (07.02.) und Donnerstag (12.02.) bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Wohnhaus in der Seckmauerer Straße ein und durchsuchten es anschließend nach Wertgegenständen. Ob sie fündig wurden, ist aktuell noch unklar. Die Erbacher ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 09:28

    POL-DA: Dieburg: Fahrzeugbrand ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

    Dieburg (ots) - In der Nacht zum Freitag (13.2.) rief ein Fahrzeugbrand auf der Landstraße 3114 bei Dieburg die Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Gegen 0.30 Uhr meldete ein Zeuge, dass an der Anschlussstelle zur Bundesstraße 26 ein Auto in Vollbrand geraten sei. Durch das schnelle Eintreffen der Feuerwehr konnte das Feuer zügig unter Kontrolle gebracht und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren