Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Einbruch in Autowerkstatt/Polizei sucht Zeugen

Groß-Gerau (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher nahmen in der Nacht zum Freitag (13.02.) eine Autowerkstatt im Nordring ins Visier. Gegen 1.30 Uhr verschafften sich die Unbekannten nach derzeitigen Erkenntnissen gewaltsam über eine Tür Zutritt in die Werkstatt. Im Innern durchwühlten sie diverse Räumlichkeiten. Entwendet wurde nichts. Sie hinterließen einen Schaden von mehreren hundert Euro.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell