POL-DA: Groß-Gerau: Einbruch in Autowerkstatt/Polizei sucht Zeugen
Groß-Gerau (ots)
Bislang unbekannte Einbrecher nahmen in der Nacht zum Freitag (13.02.) eine Autowerkstatt im Nordring ins Visier. Gegen 1.30 Uhr verschafften sich die Unbekannten nach derzeitigen Erkenntnissen gewaltsam über eine Tür Zutritt in die Werkstatt. Im Innern durchwühlten sie diverse Räumlichkeiten. Entwendet wurde nichts. Sie hinterließen einen Schaden von mehreren hundert Euro.
Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960 Kontakt aufzunehmen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell