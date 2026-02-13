POL-DA: Nauheim: Einbruch in Kellerwohnung
Nauheim (ots)
Bislang unbekannte Täter nahmen am Donnerstagabend (12.02.), gegen 19.30 Uhr, eine Kellerwohnung in der Neckarstraße ins Visier. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brachen die Täter ein Fenster auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Nachdem sie offenbar bei bei ihrem kriminellen Tun gestört wurden, flüchteten die ungebetenen Besucher ohne Beute vom Tatort.
Wer zur Tatzeit etwas Verdächtiges beobachtet hat und Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter 06142/696-0 mit der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) in Verbindung zu setzen.
