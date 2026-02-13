Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Unbekannte stehlen rund 180 Liter altes Frittierfett/Zeugenaufruf

Bischofsheim (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (12.02.), gegen 3.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter rund 180 Liter altes Frittierfett von der Außenanlage eines Schnellrestaurants "Am Schindberg".

Ersten Ermittlungen zufolge öffneten sie zunächst gewaltsam ein Tor und entwendeten, vermutlich mittels einer Pumpvorrichtung, etwa 180 Liter altes Frittierfett. Wie genau der Abtransport des Altöls ablief, ist unter anderem Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich nach erster Schätzung insgesamt auf mehrere hundert Euro.

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

