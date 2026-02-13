PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Unbekannte stehlen rund 180 Liter altes Frittierfett/Zeugenaufruf

Bischofsheim (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (12.02.), gegen 3.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter rund 180 Liter altes Frittierfett von der Außenanlage eines Schnellrestaurants "Am Schindberg".

Ersten Ermittlungen zufolge öffneten sie zunächst gewaltsam ein Tor und entwendeten, vermutlich mittels einer Pumpvorrichtung, etwa 180 Liter altes Frittierfett. Wie genau der Abtransport des Altöls ablief, ist unter anderem Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich nach erster Schätzung insgesamt auf mehrere hundert Euro.

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

