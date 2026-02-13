Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lorsch: Einbruch in Lotto-Annahmestelle/Geld und Zigaretten erbeutet

Lorsch (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Freitag (13.02.) in eine Lotto-Annahmestelle in der Römerstraße ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Kriminellen zunächst gewaltsam durch die Haupteingangstür Zutritt in den Verkaufsraum und entwendeten anschließend Zigaretten sowie Geld aus einer Kasse. Im Anschluss suchten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung das Weite. Die Einbrecher hinterließen nach ersten Schätzungen einen Schaden von insgesamt mehreren tausend Euro.

Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann sachdienliche Hinweise geben? Die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) ist unter der Rufnummer 06252/7060 zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell