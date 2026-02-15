Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg/Babenhausen/Reinheim: Fastnachtsveranstaltungen fordern Polizei

Widerstände und Verletzte

Landkreis Darmstadt-Dieburg (ots)

Bereits zu Beginn der närrischen Tage musste die Polizei bei Fastnachtsveranstaltungen im Landkreis mehrfach einschreiten. Bei einigen Einsätzen wurden die Beamtinnen und Beamten angegriffen, verletzt und beleidigt.

So hat bei der Dieburger Straßenfastnacht ein 16-Jähriger am späten Samstagabend (14.02.2026) einem Polizeibeamten mit der Faust ins Gesicht geschlagen und drei weitere Beamten bespuckt und beleidigt. Gegen 23 Uhr war der 16-Jährige nach einer Rangelei in einem Festzelt vom Sicherheitsdienst aus dem Zelt gebracht worden. Als die eingesetzten Beamten hinzukamen, schlug dieser zu und verletzten einen 23-jährigen Polizisten im Gesicht. Daraufhin folgten Beleidigungen und er spuckt noch in Richtung der Beamten. Aufgrund von Verletzungen durch die Rangelei zuvor, wurde der 16-Jährige letztlich zur ärztlichen Versorgung ins Krankenhaus gebracht und dort seinen Erziehungsberechtigten übergeben. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Widerstands und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamten.

Im weiteren Verlauf hat ein aufmerksamer Bürger die Einsatzkräfte am frühen Sonntagmorgen (15.02.2026) kurz nach 1 Uhr auf einen Mann aufmerksam gemacht, der im Gedränge mehrere Frauen unsittlich berührt haben soll. Die Beamten konnten den 33-Jährigen unmittelbar nach der Meldung in der Zuckerstraße vorläufig festnehmen. Der Mann wurde für die weiteren polizeilichen Maßnahmen zur Dienststelle gebracht. Die Ermittlungen, insbesondere zu geschädigten Frauen dauern an. Bislang liegen der Polizei in diesem Zusammenhang noch keine Anzeigen vor.

Auch in Reinheim hat ein 20-Jähriger eine Polizeistreife am frühen Samstagmorgen (14.02.2026) gegen 2.25 Uhr angegriffen. Der junge Mann schlug einem Polizisten mit der Faust ins Gesicht und verletzte einen weiteren Beamten an der Hand, als die Streife ihn zu Hause in die Obhut seiner Mutter übergeben wollte. Zudem beleidigte er die Beamten. Vorausgegangen war der Ausschluss an einer Fastnachtsveranstaltung in Ueberau, wo der der 20-Jährige aufgrund seiner Alkoholisierung negativ auffiel. Als die Streife den 20-Jährigen nach Hause brachte, kam es zu dem tätlichen Angriff. In der Folge leiste der junge Mann auch massiven Widerstand, so dass eine zweite Streife erforderlich war. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen hat sich der 16-Jährige verletzt und musste zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Gleich acht Personen im Alter zwischen 13 und 18 Jahren mussten am Samstag (14.02.2026) wegen Augen- und Atemwegsreizungen bei der Straßenfastnacht in Babenhausen ärztlich behandelt werden. Nach ersten Erkenntnissen hatten bislang unbekannte Täter gegen 18.30 Uhr im Bereich eines Essenstandes in der Fahrstraße Pfefferspray versprüht, was die Personengruppe traf. Eine Fahndung nach dem Täter verlief ohne Erfolg. Für den Fortgang der Ermittlungen bittet die Polizei Zeugen, die Hinweise auf die Person mit dem Pfefferspray geben können, sich bei den Ermittlern des Kommissariats 41 in Dieburg unter der Rufnummer 06071 / 9656-0 zu melden.

Bei einem weiteren Polizeieinsatz auf der Straßenfastnacht in Babenhausen wurde ein 64-jähriger Mann in der Nacht zum Sonntag (15.02.) verletzt. Dieser störte in stark alkoholisiertem Zustand eine Polizeikontrolle, in der sich sein Sohn befand. Trotz mehrmaliger Aufforderung, wollte der Mann von dem Vorhaben nicht ablassen und behinderte die polizeilichen Maßnahmen. Als ihn die Beamten davon abhalten wollten, stürzte er aus noch unbekannter Ursache und verletzte sich so schwer am Kopf, dass er ins Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen werden musste. Ein im Krankenhaus durchgeführter Alkoholtest zeigte den beachtlichen Wert von 2,7 Promille.

Die Polizei wird auch in den nächsten Tagen bei den Fastnachtsveranstaltungen mit zahlreichen Beamtinnen und Beamten im Einsatz sein und appelliert: Feiert friedlich, nur so haben alle Spaß!

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell