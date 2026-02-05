FW Paderborn: Verkehrsunfall Kreuzung George-Marshall-Ring / B64

Feuerwehr Paderborn

Paderborn (ots)

(sg) Am Donnerstag, den 05.02.2026, gegen 18:03 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Paderborn zu einem Verkehrsunfall an der George-Marshall-Ring Kreuzung B64 in Paderborn alarmiert.

In dem Kreuzungsbereich der Auf- und Abfahrt zur B64 kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Durch den Aufprall kollidierte einer der beiden PKW mit einem an der Kreuzung stehenden dritten PKW. Durch den Unfallmechanismus wurde eine Person schwer verletzt, zwei weitere Personen leicht.

Nach rettungsdienstlicher Versorgung und notärztlicher Sichtung aller Patienten vor Ort wurden die Verletzten mit insgesamt zwei Rettungswagen in Paderborner Krankenhäuser transportiert. Parallel zu den rettungsdienstlichen Maßnahmen sicherte die Feuerwehr die Einsatzstellen gegen den fließenden Verkehr ab, stellte den Brandschutz sicher und führte eine technische Rettung durch.

Der Einsatz konnte nach rund 45 Minuten beendet werden. Der Kreuzungsbereich war während der Maßnahme vollständig gesperrt. Insgesamt befanden sich an der Einsatzstelle zwei Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge (HLF), ein Löschgruppenfahrzeug (LF) ein Wechselladerfahrzeug mit dem Abrollbehälter Technische Rettung (WLF, AB-Rüst), zwei Einsatzleitwagen (ELW), drei Rettungswagen (RTW) sowie ein Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) mit rund 30 Einsatzkräften.

