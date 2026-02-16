Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Motorroller gestohlen/Wer hat etwas bemerkt?

Viernheim (ots)

Unbekannte entwendeten am Samstag (14.02.), gegen 7.15 Uhr, einen in einem Hof in der Lampertheimer Straße abgestellten schwarzen Motorroller der Marke Yamaha mit dem Versicherungskennzeichen 148 AHX.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Lampertheim (Kommissariat 42) unter der Rufnummer 06206/9440-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell