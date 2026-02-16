PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Boxberg (Landkreis Görlitz)/Darmstadt: Zwölfjährige wieder da/Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung

Boxberg (Landkreis Görlitz)/Darmstadt (ots)

Die seit 9. Februar vermisste Zwölfjährige aus dem Landkreis Görlitz wurde am Wochenende wohlbehalten in Darmstadt angetroffen. Die Fahndung nach dem Mädchen wird somit zurückgenommen. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung.

Hinweis an die Medien:

Es wird um Löschung der für die Öffentlichkeitsfahndung verwendeten personenbezogenen Daten sowie des Fotos des Mädchens gebeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 16.02.2026 – 08:38

    POL-DA: Viernheim: Motorroller gestohlen/Wer hat etwas bemerkt?

    Viernheim (ots) - Unbekannte entwendeten am Samstag (14.02.), gegen 7.15 Uhr, einen in einem Hof in der Lampertheimer Straße abgestellten schwarzen Motorroller der Marke Yamaha mit dem Versicherungskennzeichen 148 AHX. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Lampertheim (Kommissariat 42) unter der Rufnummer 06206/9440-0 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Südhessen ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 08:35

    POL-DA: Lorsch: Zeugen nach Einbruch in Wohnhaus gesucht

    Lorsch (ots) - Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus hat die Heppenheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen drangen in der Zeit zwischen Samstagabend (14.02.) und Sonntagmittag (15.02.) bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Wohnhaus in der Kurt-Schumacher-Straße ein und durchsuchten es anschließend nach Wertgegenständen. Sie entwendeten Schmuck und Küchengeräte. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren