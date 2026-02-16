POL-DA: Boxberg (Landkreis Görlitz)/Darmstadt: Zwölfjährige wieder da/Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung
Boxberg (Landkreis Görlitz)/Darmstadt (ots)
Die seit 9. Februar vermisste Zwölfjährige aus dem Landkreis Görlitz wurde am Wochenende wohlbehalten in Darmstadt angetroffen. Die Fahndung nach dem Mädchen wird somit zurückgenommen. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung.
Hinweis an die Medien:
Es wird um Löschung der für die Öffentlichkeitsfahndung verwendeten personenbezogenen Daten sowie des Fotos des Mädchens gebeten.
