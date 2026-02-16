Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Boxberg (Landkreis Görlitz)/Darmstadt: Zwölfjährige wieder da/Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung

Boxberg (Landkreis Görlitz)/Darmstadt (ots)

Die seit 9. Februar vermisste Zwölfjährige aus dem Landkreis Görlitz wurde am Wochenende wohlbehalten in Darmstadt angetroffen. Die Fahndung nach dem Mädchen wird somit zurückgenommen. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung.

Hinweis an die Medien:

Es wird um Löschung der für die Öffentlichkeitsfahndung verwendeten personenbezogenen Daten sowie des Fotos des Mädchens gebeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell