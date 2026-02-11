PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WOB: Raub eines Laptop - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Wohltberg, Danziger Straße

07.02.2026, 17. 30 Uhr

Am Samstagnachmittag wurde in der Danziger Straße die Laptoptasche mit einem Macbook eines 19-jährigen Mannes geraubt. Der maskierte Täter konnte unerkannt flüchten.

Nach bisherigen Erkenntnissen parkte der 19-Jährige gegen 17.30 Uhr seinen schwarzen Mercedes auf einem Parkplatz in der Danziger Straße. Als er mit seiner Laptoptasche in der Hand ausstieg und sein Fahrzeug verschloss, näherte sich plötzlich von hinten ein unbekannter Täter und ergriff seine Tasche. Der 19-Jährige hielt diese fest und drehte sich um. Dabei erblickte er den maskierten Täter. Dieser bedrohte den 19-Jährigen nun mit einem bisher nicht näher bekannten Gegenstand und forderte ihn auf, die Tasche loszulassen. Dieser Aufforderung kam der 19-Jährige nach und der Täter flüchtete mit der erbeuteten Laptoptasche in Richtung Wohltbergstraße und bog dann nach rechts in die Königsberger Straße ab.

Der maskierte Täter war etwa 1,80 Meter groß, hatte eine schlanke Statur und braune Augen. Zudem soll er mit einer schwarzen Winterjacke, hellblauer Jeans und weißen Schuhen bekleidet gewesen sein.

Zeugen, die das Tatgeschehen beobachtet haben oder Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich beim 2. Fachkommissariat in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

