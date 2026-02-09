Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Gefährliche Körperverletzung - Passantin greift ein

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Stadtmitte, August-Horch-Passage 07.02.2026, 16.55 Uhr

Am Samstagnachmittag wurde ein 11-jähriges Mädchen in der August-Horch-Passage von drei Mädchen im Alter von 7 bis 13 Jahren angegriffen und verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich die Schülerin gemeinsam mit einer Freundin am Samstagnachmittag in der Innenstadt auf. Im weiteren Verlauf kam es zu einem Zusammentreffen mit sechs Mädchen, von denen ihr drei bekannt waren.

Im weiteren Verlauf griffen die ihr bekannten Mädchen die 11-Jährige an und verletzten sie. Eine zufällig vorbeikommende Passantin wurde auf den Vorfall aufmerksam du forderte die Mädchen auf, die Schülerin in Ruhe zu lassen. Daraufhin ließen diese von der 11-Jährigen ab und flüchteten.

Die Polizei lobt das couragierte Einschreiten der Passantin, durch das eine weitere Tatausführung verhindert werden konnte.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell