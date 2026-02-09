PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wolfsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Gefährliche Körperverletzung - Passantin greift ein

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Stadtmitte, August-Horch-Passage 07.02.2026, 16.55 Uhr

Am Samstagnachmittag wurde ein 11-jähriges Mädchen in der August-Horch-Passage von drei Mädchen im Alter von 7 bis 13 Jahren angegriffen und verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich die Schülerin gemeinsam mit einer Freundin am Samstagnachmittag in der Innenstadt auf. Im weiteren Verlauf kam es zu einem Zusammentreffen mit sechs Mädchen, von denen ihr drei bekannt waren.

Im weiteren Verlauf griffen die ihr bekannten Mädchen die 11-Jährige an und verletzten sie. Eine zufällig vorbeikommende Passantin wurde auf den Vorfall aufmerksam du forderte die Mädchen auf, die Schülerin in Ruhe zu lassen. Daraufhin ließen diese von der 11-Jährigen ab und flüchteten.

Die Polizei lobt das couragierte Einschreiten der Passantin, durch das eine weitere Tatausführung verhindert werden konnte.

Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wolfsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wolfsburg
Weitere Meldungen: Polizei Wolfsburg
Alle Meldungen Alle
  • 08.02.2026 – 14:47

    POL-WOB: Pressemeldung PI Wolfsburg / Helmstedt

    Wolfsburg (ots) - Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte Wolfsburg, Heinrich-Heine-Straße 08.02.2026, 08:15 Uhr Am Sonntagmorgen wurden Polizeibeamte zu einem Einsatz wegen Streitigkeiten in die Heinrich-Nordhoff-Straße entsandt. Zunächst konnten die Beamten zwischen den Betroffenen vermitteln und für Ruhe sorgen. Kurze Zeit später kam es zu einem erneuten Anruf. Der Wohnungsmieter verhielt sich bereits beim Eintreffen ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 07:11

    POL-WOB: Nach Diebstahl: Polizei stellt Tatverdächtigen mit Schreckschusswaffe

    Velpke (ots) - Am Samstag, den 07.02.2026, meldete eine Geschädigte am Nachmittag einen Einbruch in ihren Gartenschuppen in der Grafhorster Straße in Velpke. Ein Unbekannter hatte sich unerlaubt Zutritt zu dem Grundstück verschafft und Gegenstände entwendet. Im Rahmen der Tatortaufnahme konnten Polizeibeamte Aufnahmen einer Überwachungskamera sichten, auf denen ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 13:26

    POL-WOB: Jugendschutzkontrollen in Shisha-Bars und Gaststätten

    Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Stadtmitte 30.01.2026, 22.00 Uhr bis 31.01.2026, 04.00 Uhr In der Nacht zu Samstag führte die Wolfsburger Polizei an insgesamt acht Örtlichkeiten Kontrollen zur Überwachung des Jugendschutzgesetzes in der Öffentlichkeit sowie in Gaststätten durch. Ein Schwerpunkt der Kontrollen lag auf Shisha-Bars. Dabei wurden insbesondere die Abgabeverbote von Tabakwaren und E-Shishas an Minderjährige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren