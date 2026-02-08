Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Pressemeldung PI Wolfsburg

Helmstedt

Wolfsburg (ots)

Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Wolfsburg, Heinrich-Heine-Straße

08.02.2026, 08:15 Uhr

Am Sonntagmorgen wurden Polizeibeamte zu einem Einsatz wegen Streitigkeiten in die Heinrich-Nordhoff-Straße entsandt. Zunächst konnten die Beamten zwischen den Betroffenen vermitteln und für Ruhe sorgen. Kurze Zeit später kam es zu einem erneuten Anruf. Der Wohnungsmieter verhielt sich bereits beim Eintreffen der Polizeibeamten sehr aggressiv. Im Verlauf der Sachverhaltsaufnahme griff der Wolfburger unvermittelt die Beamten an und bedrohte diese verbal. Mit einfacher körperlicher Gewalt gelang es den Polizeibeamten, den 38-jährigen auf den Boden zu bringen und ihm Handfesseln anzulegen.

Der 38-Jährige erlitt leichte Verletzungen, die ambulant im Klinikum behandelt wurden. Nach der Behandlung wurde er entlassen.

Die Polizeibeamten wurden nicht verletzt.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell