PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wolfsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Pressemeldung PI Wolfsburg
Helmstedt

Wolfsburg (ots)

Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Wolfsburg, Heinrich-Heine-Straße

08.02.2026, 08:15 Uhr

Am Sonntagmorgen wurden Polizeibeamte zu einem Einsatz wegen Streitigkeiten in die Heinrich-Nordhoff-Straße entsandt. Zunächst konnten die Beamten zwischen den Betroffenen vermitteln und für Ruhe sorgen. Kurze Zeit später kam es zu einem erneuten Anruf. Der Wohnungsmieter verhielt sich bereits beim Eintreffen der Polizeibeamten sehr aggressiv. Im Verlauf der Sachverhaltsaufnahme griff der Wolfburger unvermittelt die Beamten an und bedrohte diese verbal. Mit einfacher körperlicher Gewalt gelang es den Polizeibeamten, den 38-jährigen auf den Boden zu bringen und ihm Handfesseln anzulegen.

Der 38-Jährige erlitt leichte Verletzungen, die ambulant im Klinikum behandelt wurden. Nach der Behandlung wurde er entlassen.

Die Polizeibeamten wurden nicht verletzt.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Leitstelle

Telefon: 05361/4646-210
E-Mail: els@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wolfsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wolfsburg
Weitere Meldungen: Polizei Wolfsburg
Alle Meldungen Alle
  • 08.02.2026 – 07:11

    POL-WOB: Nach Diebstahl: Polizei stellt Tatverdächtigen mit Schreckschusswaffe

    Velpke (ots) - Am Samstag, den 07.02.2026, meldete eine Geschädigte am Nachmittag einen Einbruch in ihren Gartenschuppen in der Grafhorster Straße in Velpke. Ein Unbekannter hatte sich unerlaubt Zutritt zu dem Grundstück verschafft und Gegenstände entwendet. Im Rahmen der Tatortaufnahme konnten Polizeibeamte Aufnahmen einer Überwachungskamera sichten, auf denen ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 13:26

    POL-WOB: Jugendschutzkontrollen in Shisha-Bars und Gaststätten

    Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Stadtmitte 30.01.2026, 22.00 Uhr bis 31.01.2026, 04.00 Uhr In der Nacht zu Samstag führte die Wolfsburger Polizei an insgesamt acht Örtlichkeiten Kontrollen zur Überwachung des Jugendschutzgesetzes in der Öffentlichkeit sowie in Gaststätten durch. Ein Schwerpunkt der Kontrollen lag auf Shisha-Bars. Dabei wurden insbesondere die Abgabeverbote von Tabakwaren und E-Shishas an Minderjährige ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 12:24

    POL-WOB: Fahrer missachtet Haltesignale - Pkw kommt auf Feld zum Stehen

    Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Heinrich-Nordhoff-Straße 31.01.2026, 01.05 Uhr In der Nacht zu Samstag entzog sich ein 18 Jahre alter Pkw-Fahrer einer polizeilichen Kontrolle und kam von der Fahrbahn ab. Personen wurden nicht verletzt. Gegen 01.05 Uhr befuhr eine Streifenbesatzung die Heinrich-Nordhoff-Straße in Richtung Fallersleben. In Höhe der Lessingstraße fiel ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren