PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wolfsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Öffentlichkeitsfahndung nach Einbruch in Kiosk

POL-WOB: Öffentlichkeitsfahndung nach Einbruch in Kiosk
  • Bild-Infos
  • Download
  • 4 weitere Medieninhalte

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, 10.02.2026

Wolfsburg, Fallersleben, Schulzen Hof

17.09.2025, 02.30 Uhr

Nachdem unbekannte Täter in der Nacht zum 17.09.2025 in einen Kiosk in der Straße Schulzen Hof im Wolfsburger Ortsteil Fallersleben eingebrochen waren (wie berichteten) veröffentlicht die Polizei nun Fahndungsfotos von vier Tätern.

Eine Zeugin war gegen 02.30 Uhr durch einen lauten Knall geweckt worden. Bei dem Blick aus dem Fenster erkannte sie, wie mehrere unbekannte Personen aus dem Kiosk kamen und mit einem Pkw unbekannten Herstellers flüchteten.

Bei der Spurensicherung stellten die Polizeibeamten fest, dass die Täter eine Schachtabdeckung in die Glastür des Kiosks geworfen hatten und so in die Räumlichkeiten gelangen konnten. Nachdem die Täter Tabakwaren und Bargeld an sich genommen hatten, flüchteten sie in einem Fahrzeug in unbekannte Richtung.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wolfsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wolfsburg
Weitere Meldungen: Polizei Wolfsburg
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 12:10

    POL-WOB: Gefährliche Körperverletzung - Passantin greift ein

    Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Stadtmitte, August-Horch-Passage 07.02.2026, 16.55 Uhr Am Samstagnachmittag wurde ein 11-jähriges Mädchen in der August-Horch-Passage von drei Mädchen im Alter von 7 bis 13 Jahren angegriffen und verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich die Schülerin gemeinsam mit einer Freundin am Samstagnachmittag in der Innenstadt auf. Im ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 14:47

    POL-WOB: Pressemeldung PI Wolfsburg / Helmstedt

    Wolfsburg (ots) - Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte Wolfsburg, Heinrich-Heine-Straße 08.02.2026, 08:15 Uhr Am Sonntagmorgen wurden Polizeibeamte zu einem Einsatz wegen Streitigkeiten in die Heinrich-Nordhoff-Straße entsandt. Zunächst konnten die Beamten zwischen den Betroffenen vermitteln und für Ruhe sorgen. Kurze Zeit später kam es zu einem erneuten Anruf. Der Wohnungsmieter verhielt sich bereits beim Eintreffen ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 07:11

    POL-WOB: Nach Diebstahl: Polizei stellt Tatverdächtigen mit Schreckschusswaffe

    Velpke (ots) - Am Samstag, den 07.02.2026, meldete eine Geschädigte am Nachmittag einen Einbruch in ihren Gartenschuppen in der Grafhorster Straße in Velpke. Ein Unbekannter hatte sich unerlaubt Zutritt zu dem Grundstück verschafft und Gegenstände entwendet. Im Rahmen der Tatortaufnahme konnten Polizeibeamte Aufnahmen einer Überwachungskamera sichten, auf denen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren