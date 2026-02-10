Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Öffentlichkeitsfahndung nach Einbruch in Kiosk

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, 10.02.2026

Wolfsburg, Fallersleben, Schulzen Hof

17.09.2025, 02.30 Uhr

Nachdem unbekannte Täter in der Nacht zum 17.09.2025 in einen Kiosk in der Straße Schulzen Hof im Wolfsburger Ortsteil Fallersleben eingebrochen waren (wie berichteten) veröffentlicht die Polizei nun Fahndungsfotos von vier Tätern.

Eine Zeugin war gegen 02.30 Uhr durch einen lauten Knall geweckt worden. Bei dem Blick aus dem Fenster erkannte sie, wie mehrere unbekannte Personen aus dem Kiosk kamen und mit einem Pkw unbekannten Herstellers flüchteten.

Bei der Spurensicherung stellten die Polizeibeamten fest, dass die Täter eine Schachtabdeckung in die Glastür des Kiosks geworfen hatten und so in die Räumlichkeiten gelangen konnten. Nachdem die Täter Tabakwaren und Bargeld an sich genommen hatten, flüchteten sie in einem Fahrzeug in unbekannte Richtung.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell